МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Компания GM&T Singapore Pte, ранее принадлежавшая "Газпрому", пропустила несколько запланированных поставок сжиженного природного газа (СПГ) индийской государственной газовой компании GAIL India. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Аналитик предсказал сокращение импорта американского СПГ в Европу в июле

"GM&T Singapore Pte пропустил пять запланированных поставок СПГ GAIL India Ltd. в последние два месяца", — пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, у компании есть договоренность на поставку около 40 грузов в этом году (обычно по три-четыре в месяц) в рамках долгосрочного соглашения.