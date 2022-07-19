МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Компания GM&T Singapore Pte, ранее принадлежавшая "Газпрому",  пропустила несколько запланированных поставок сжиженного природного газа (СПГ) индийской государственной газовой компании GAIL India. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

СПГ-танкер

Аналитик предсказал сокращение импорта американского СПГ в Европу в июле

"GM&T Singapore Pte пропустил пять запланированных поставок СПГ GAIL India Ltd. в последние два месяца", — пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, у компании есть договоренность на поставку около 40 грузов в этом году (обычно по три-четыре в месяц) в рамках долгосрочного соглашения.