СМИ: бывшее подразделение "Газпрома" пропустило поставки СПГ в Индию
Bloomberg сообщило, что бывшее подразделение "Газпрома" пропустило пять поставок СПГ в Индию
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Компания GM&T Singapore Pte, ранее принадлежавшая "Газпрому", пропустила несколько запланированных поставок сжиженного природного газа (СПГ) индийской государственной газовой компании GAIL India. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"GM&T Singapore Pte пропустил пять запланированных поставок СПГ GAIL India Ltd. в последние два месяца", — пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, у компании есть договоренность на поставку около 40 грузов в этом году (обычно по три-четыре в месяц) в рамках долгосрочного соглашения.
https://1prime.ru/gas/20220719/837534431.html
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