МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Основные риски по незаполнению подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе связаны с импортом газа, в том числе из России, поделились мнениями с РИА Новости аналитики. Европа назвала объем для заполнения ПХГ до уровня начала сезона 2019-2020

"Как указывает комиссия ЕС по чрезвычайным ситуациям, прекращение поставок (по "Северному потоку" — ред.) в июле будет означать, что хранилища газа не могут быть заполнены в достаточной степени", — отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

Согласен с ним замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. "Основные риски связаны с… физическими поставками из всех источников", — считает он.

Совет Евросоюза 27 июня текущего года принял постановление об обязательном заполнении подземных газохранилищ как минимум на 80% к началу зимнего сезона и до 90% к следующему зимнему сезону.

Европа отобрала весь закачанный в летний сезон 2020–2021 года газ — около 47 миллиардов кубометров — в конце февраля и несколько недель использовала остатки газа прошлых лет. Регион приступил к заполнению хранилищ во второй половине марта и на несколько дней возвращался к забору газа в начале апреля.

Устойчивый рост запасов газа в европейских "подземках" начался 6 апреля. Тогда их средний уровень заполненности, по данным Gas Infrastructure Europe, составлял почти 26,2% — около 28 миллиардов кубометров. Европа за 15 недель восполнила запасы более чем на 40 миллиардов кубометров, увеличив показатель до 64,42% — 69,2 миллиарда кубометров.

Если темпы закачки газа в подземные хранилища сохранятся на том же уровне — в среднем на 0,37 процентного пункта в день в июле (0,37 процентного пункта в июне и 0,45 процентного пункта мае), — Европа успеет достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% за шесть недель, к концу августа, а на 90% — за десять недель, к концу сентября, подсчитало РИА Новости.