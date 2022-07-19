МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе к окончанию торгов вторника снизились на 0,3% к расчетной цене накануне, остановились на отметке чуть выше 1635 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Замерзнуть или задохнуться: полякам придется делать выбор

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу голландской TTF — одной из крупнейших в мире торговых площадок — открыли торговую сессию в плюсе, на уровне чуть выше 1700 долларов (с учетом изменения валютных котировок, так как данные на ICE указаны в евро, +3,5% к расчетной цене понедельника — 1642,3 доллара). В первой половине дня котировки росли и максимально достигали 1744,8 доллара (+6,2%).

А ко второй половине дня темпы роста начали замедляться, и к 17.20 мск цены перешли к снижению, а через несколько минут опустились до минимума торгов в 1617,8 доллара (-1,5%). Последние фьючерсы продавались за 1636,9 доллара (-0,3%).

Биржевые котировки в Европе перешли к устойчивому росту с 13 июня. Расчетная цена ближайших — сначала июльских, а затем августовских — фьючерсов за несколько дней резко выросла с 900 долларов до отметки выше 1300 долларов и после небольшого снижения вновь подскочила — до 1900 долларов.

Осложняет непростую ситуацию на газовом рынке Европы резкое снижение поставок из России и уменьшение экспорта СПГ из США из-за остановки крупного предприятия Freeport LNG в Техасе.

Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад — из-за опасений запрета на российские энергоресурсы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.