МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Небольшие объемы газа были поставлены по "Северному потоку" в рамках проводимых на газопроводе плановых профилактических работ, но никаких изменений в их графике пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора магистрали Nord Stream AG. ЕК в среду представит пакет по экономии энергии "для безопасной зимы"

Экспорт по "Северному потоку", основному маршруту поставок российского газа в Европу, остановлен на время проведения планового техобслуживания с 11 по 21 июля. Однако во вторник, 19 июля, согласно данным оператора, небольшие объемы были поставлены с 15.00 до 16.00 мск и с 17.00 до 19.00 мск.

"Мы можем подтвердить, что небольшие объемы газа, о которых вы говорите, использовались для технически необходимого выравнивания давления между "Северным потоком" и оператором принимающей инфраструктуры. Пока никаких изменений в плановый график текущих ремонтных работ не вносилось", — рассказали в компании.

Ранее во вторник Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан заявил, что Еврокомиссия готовится к тому, что поставки газа по "Северному потоку" не будут возобновлены после завершения плановых профилактических работ.

Позднее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что поставки газа по "Северному потоку" из России в Германию возобновятся вовремя — в четверг, после завершения планового техобслуживания. При этом, по их данным, газопровод возобновит работу не на полную мощность, а на том же уровне, что был до 11 июля, когда началось техобслуживание.

С середины июня, еще до планового ремонта, поставки газа по "Северному потоку" велись в ограниченном режиме — на уровне 40% от пропускной мощности. "Газпром" объяснял это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens, которые использовались на компрессорной станции "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" компания и вовсе не возобновит поставки по магистрали.

Россия повода для таких опасений не давала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с проблемами с турбинами Siemens, ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций. Канада, в свою очередь, по просьбе Германии решила освободить оборудование российской компании от ограничений до конца 2024 года. По данным СМИ, одна из турбин для "Северного потока" уже в пути и может вернуться в Россию ориентировочно 24 июля.