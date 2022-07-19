Трюдо назвал решение Канады вернуть турбину ФРГ для "Северного потока" было сложным, но верным
ВАШИНГТОН, 19 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал решение передать турбину Германии для возобновления поставок российского газа по "Северному потоку" сложным, но верным.
"Решение (о передаче турбины) было сложным, но оно было правильным, чтобы гарантировать, что мы все остаемся едины", — сообщил Трюдо.
Ранее во вторник в СМИ появилась информация, что поставки газа по "Северному потоку" из России в Германию возобновятся в четверг, после завершения планового техобслуживания, при этом газопровод возобновит работу не на полную мощность, а на том же уровне, что был до 11 июля, когда началось техобслуживание.
"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — остановлен на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля. Оно включает в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации, сообщал оператор магистрали Nord Stream AG.
При этом с середины июня, еще до планового ремонта, поставки газа по "Северному потоку" велись в ограниченном режиме — на уровне 40% от пропускной мощности. "Газпром" объяснял это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens, которые использовались на компрессорной станции "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали.
https://1prime.ru/gas/20220719/837540191.html