Поставки российского СПГ в Финляндию продолжаются, заявил торгпред России
Торгпред России в Хельсинки заявил о продолжении поставок российского СПГ в Финляндию
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Финляндия отказалась платить за российский трубопроводный газ в рублях, но поставки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил торгпред России в Хельсинки Антон Логинов.
Он отметил, что финские власти отказаись от российского природного газа, однако контракт на поставки СПГ еще действует.
Торгпред подчеркнул, что в Хельсинки рассчитывают удовлетворить национальные потребности в природном газе при помощи поставок по трубопроводу Balticconnector и фрахтования американского плавучего СПГ-терминала, который прибудет в декабре. Но Финляндия не учла, что СПГ в Balticconnector также поступает из России.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/gas/20220720/837543047.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.