МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Финляндия отказалась платить за российский трубопроводный газ в рублях, но поставки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил торгпред России в Хельсинки Антон Логинов. Поставки никелевого штейна для "дочки" "Норникеля" выросли

Он отметил, что финские власти отказаись от российского природного газа, однако контракт на поставки СПГ еще действует.

Торгпред подчеркнул, что в Хельсинки рассчитывают удовлетворить национальные потребности в природном газе при помощи поставок по трубопроводу Balticconnector и фрахтования американского плавучего СПГ-терминала, который прибудет в декабре. Но Финляндия не учла, что СПГ в Balticconnector также поступает из России.

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