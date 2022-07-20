МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила поставить задачу сокращения спроса на газ во всех странах Евросоюза на 15% с августа по апрель. Об этом говорится в сообщении органа. Еврокомиссия не ждет возобновления поставок по "Северному потоку"

Отмечается, что ЕК предложила ввести новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на "голубое топливо", которое поставит цель для всех стран-членов Евросоюза снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Также предполагается получение возможности объявить "предупреждение союза" о безопасности снабжения, налагая обязательное снижение спроса на газ для всех государств-членов".

В Еврокомиссии подчеркнули, что исполнение цели поначалу будет добровольным.

Страны Евросоюза к сентябрю будут должны предоставить ЕК планы по сокращению спроса на газ и каждые два месяца отчитываться об их выполнении, говорится в сообщении органа.

Еврокомиссия добавила, что введение обязательного сокращения спроса на голубое топливо в Евросоюзе будет возможным при возникновении разрыва между спросом и предложением на него.