МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) не из России в Европейский союз в первом полугодии 2022 года вырос на 21 миллиард кубометров против аналогичного периода 2021 года. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК). Reuters: Uniper может переложить на потребителей часть затрат на газ

Отмечается, что в первой половине 2022 года импорт нероссийского СПГ вырос на 21 миллиард кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Импорт нероссийского трубопроводного газа также вырос на 14 миллиардов кубометров.

В Еврокомиссии подчеркнули, что поставки осуществлялись из Норвегии, Азербайджана, Великобритании и Северной Африки.