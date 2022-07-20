В ЕК оценили рост импорта нероссийского СПГ в Евросоюз в первом полугодии
Евросоюз: импорт нероссийского СПГ в Евросоюз вырос на 21 миллиард кубометров в первом полугодии
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) не из России в Европейский союз в первом полугодии 2022 года вырос на 21 миллиард кубометров против аналогичного периода 2021 года. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК).
Отмечается, что в первой половине 2022 года импорт нероссийского СПГ вырос на 21 миллиард кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Импорт нероссийского трубопроводного газа также вырос на 14 миллиардов кубометров.
В Еврокомиссии подчеркнули, что поставки осуществлялись из Норвегии, Азербайджана, Великобритании и Северной Африки.
https://1prime.ru/gas/20220720/837547450.html
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