МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торгов поднялись на 1,5% к расчетной цене накануне, остановились чуть ниже 1655 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. ЕК представит предложения по экономии энергии в ЕС и подготовке к зиме

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу голландской TTF — одной из крупнейших в мире торговых площадок — открыли торговую сессию в небольшом минусе, на отметке в 1620 долларов (с учетом изменения валютных котировок, так как данные на ICE указаны в евро, —0,6% к расчетной цене вторника — 1629 долларов). Вскоре котировки перешли к росту и в первые часы достигли дневного максимума — 1730,6 доллара (+6,2%).

Во второй половине дня цены начали снижаться, впервые за две недели опускались ниже 1600 долларов. Минимум торгов был достигнут в 17.22 мск и составил 1595,7 доллара (-2%). После котировки вернулись к умеренному росту и к закрытию торгов остановились на отметке 1653,8 доллара (+1,5%).

Биржевые котировки в Европе перешли к устойчивому росту с 13 июня, который связан с резким снижением поставок из России и уменьшением экспорта СПГ из США из-за остановки крупного предприятия Freeport LNG в Техасе. Расчетная цена ближайших — сначала июльских, а затем августовских — фьючерсов за несколько дней резко выросла с 900 долларов до отметки выше 1300 долларов и после небольшого снижения вновь подскочила — до 1900 долларов.

Однако уже вторую неделю котировки не показывают сильной динамики и даже немного снижаются. По мнению экспертов, это может быть связано с краткосрочными отклонениями от равновесного состояния рынка и "отыгрыванием" предшествовавшего резкого роста цен. Также не исключено, что на динамику цен повлияли сообщения о возврате из Канады в Россию турбины для "Северного потока".

Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад — из-за опасений запрета на российские энергоресурсы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.