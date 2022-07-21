"Газпром" подает газ через Украину согласно заявкам на 21 июля
"Газпром" подает газ через Украину в объеме 42,2 миллиона кубометров на 21 июля
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 42,2 миллиона кубометров на 21 июля. Об этом заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
По его словам, "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,2 миллиона кубометров на 21 июля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена, подчеркнул Куприянов.
https://1prime.ru/gas/20220721/837555368.html
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