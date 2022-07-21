МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 42,2 миллиона кубометров на 21 июля. Об этом заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. "Газпром" пообещал увеличить поставки топлива в Италию

По его словам, "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,2 миллиона кубометров на 21 июля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена, подчеркнул Куприянов.