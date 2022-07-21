МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Реальные объемы поставок газа по "Северному потоку" в Германию после завершения планового техобслуживания превысили заявленные, сообщило Федеральное сетевое агентство. "Газпром" пообещал увеличить поставки топлива в Италию

"Реальные объемы потока газа по "Северному потоку 1" превышают заявленные и сегодня могут достичь уровня до обслуживающих работ в 40% нагрузки (около 700 ГВтч/сутки)", — написал в Твиттер глава немецкого регулятора Клаус Мюллер.

При этом политическая неопределенность и сокращение поставок на 60% с середины июня сохраняются, отметил он.

Подача российского газа по "Северному потоку" возобновилась с 7.00 мск четверга после планового техобслуживания, которое длилось с 11 июля. По данным Nord Stream AG, объем прокачки топлива за час с 7.00 до 8.00 мск достиг почти 1,9 миллиона кубометров. При этом заявки потребителей в Европе на поставку по этой магистрали составляют около 2,66 миллиона кубов в час, или примерно 63,9 миллиона кубометров за газовые сутки.

С середины июня экспорт по трубопроводу шел в ограниченном объеме — на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов мощности. Согласно заявлениям "Газпрома", снижение поставок связано исключительно с задержками при возврате после ремонта немецкой Siemens газовых турбин и не несет политического характера.