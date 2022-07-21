МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Представители немецкого бизнеса и промышленности всерьез обеспокоены ситуацией с прокачкой газа из России в Европу, сообщает телеканал ZDF.

Россия выполнила свои обещания и в четверг, 21 июля, возобновила экспорт сырья по "Северному потоку — 1", прокачка по которому была приостановлена из-за планового ремонта.

Если бизнесу придется выживать в условиях полного газового эмбарго на поставки российского энергоносителя, то стоит всерьез готовиться к "инфаркту немецкой экономики", считают эксперты. В первую очередь они говорят об энергоемкой химической промышленности, где все производство может быть просто парализовано.

Наибольшую озабоченность вызывает будущее химической и фармацевтической отраслей: именно они потребляют 15% всего используемого в Германии газа. Без него производство лекарств, удобрений и пластмасс попросту остановится.

Как заявил глава ассоциации химической промышленности Германии Кристиан Кульманн, в случае полного эмбарго на поставки газа из России у немецкой экономики случится "сердечный приступ".

Продукция химической отрасли нужна для бесперебойной работы практически 90% всех производственных процессов, поэтому остановка такого рода предприятий приведет к осень серьезным последствиям для Германии. По данным телеканала, химический гигант BASF уже начал подготовку к худшему сценарию. Бьют тревогу и менеджеры компаний стекольной и керамической отраслей, производители напитков или продуктов питания. Эксперты напоминают, что и сельхозпроизводители полностью "сидят на газовой игле".

Экономика Германии оказалась в сложной ситуации, после того, как в ответ на спецоперации России страны Европы и США начали вводить санкции против Москвы.

Все чаще стали звучать призывы запретить к энергоносители из России. Все это ударило по самому Западу: начался рост инфляции, спровоцирован дефицит топлива. Жители ЕС все чаще заявляют о том, что им не хватает денег не только на привычный образ жизни, но и даже на элементарные товары.