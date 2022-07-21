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Uniper получает газ по "Северному потоку" в объеме 40% от мощности
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Uniper импортирует российский газ по "Северному потоку" в объеме 40% от его мощности. Об этом заявил спикер немецкой энергетической компании. По словам пресс-секретаря Uniper,... ПРАЙМ, 21.07.2022
энергетика, новости, газ, uniper, газ, северный поток
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Uniper импортирует российский газ по "Северному потоку" в объеме 40% от его мощности. Об этом заявил спикер немецкой энергетической компании.
По словам пресс-секретаря Uniper, компания получила 40% "голубого топлива" от заявленных объемов. Показатель остался на том же уровне, что и до техобслуживания.