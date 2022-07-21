МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Uniper импортирует российский газ по "Северному потоку" в объеме 40% от его мощности. Об этом заявил спикер немецкой энергетической компании. Поставки газа по "Северному потоку" вышли на уровень до техобслуживания

По словам пресс-секретаря Uniper, компания получила 40% "голубого топлива" от заявленных объемов. Показатель остался на том же уровне, что и до техобслуживания.