МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Возобновление поставок газа по "Северному потоку" стало облегчением, заявила вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера местной радиостанции Cadena SER. Оператор "Северного потока" завершил работы на обеих нитках газопровода

"Это облегчение с точки зрения непосредственного давления, это облегчение, которое я восприняла с некоторым скептицизмом", — подчеркнула она.

Подача российского газа по "Северному потоку" возобновилась с 7.00 мск четверга после планового техобслуживания, которое длилось с 11 июля. По данным Nord Stream AG, заявки потребителей в Европе на поставку по этой магистрали составляют около 2,66 миллиона кубов в час, или примерно 63,9 миллиона кубометров за газовые сутки. Как отмечается, этот объем был достигнут за два часа работы трубопровода – с 7.00 до 9.00 мск.

На таком уровне экспорт шел с середины июня, когда "Газпрому" пришлось снизить поставки до 40% от почти 170 миллионов кубов мощности. Согласно заявлениям российской компании, снижение поставок связано исключительно с задержками при возврате после ремонта немецкой Siemens газовых турбин и не несет политического характера.