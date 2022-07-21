МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Азия начинает активнее закупать сжиженный природный газ (СПГ) на осень и зиму из-за опасений за перспективы поставок российского газа в Европу, сокращение которых может углубить дефицит на мировом рынке, подтолкнув цены к росту и усилив конкуренцию европейских и азиатских потребителей, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров. Песков объяснил, почему не удается нарастить поставки по "Северному потоку"

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона традиционно являются главными потребителями СПГ, однако ограничения в поставках российского "голубого топлива" в Европу привели к тому, что в этом году европейский рынок перетягивает на себя поставки сжиженного природного газа, предлагая более высокую цену за него.

"Крупнейшие азиатские импортеры СПГ активизируют усилия по закупке топлива на зиму из-за опасений, что Россия ограничит поставки, что сделает более жесткими условия на мировом рынке… Покупатели в Азии хотят зафиксировать стоимость зимних поставок газа до потенциального скачка мировых цен", — пишет агентство, ссылаясь на информацию трейдеров.

По их словам, Южная Корея недавно купила более 12 партий СПГ с поставкой зимой, а среди крупнейших предприятий Японии наблюдается спрос на поставки с сентября. Тайваньская CPC Corp. после нескольких месяцев затишья вернулась на спотовый рынок, запрашивая поставки на осень. Нефть а-ля рюс: Китай распробовал санкционку

Агентство отмечает, что уже сейчас и в Азии, и в Европе цены на газ рекордно высокие для этого времени года. При этом на прошлой неделе стоимость СПГ в Азии сократила отставание от европейского рынка. Это показывает, что потребители в АТР начинают платить больше, чтобы привлечь в регион поставки. При этом в игру еще не вступил Китай, антиковидные ограничения в котором пока сдерживают спрос на газ, подчеркивается в материале.

Пока Европе удавалось выигрывать ценовую конкуренцию с Азией за СПГ. Однако, как отмечал РИА Новости еще в мае заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев, свободного сжиженного природного газа на рынке в 2022-2023 годах мало и к осени, а особенно с началом отопительного периода, азиатский спрос начнет расти.

"Япония, Южная Корея, Тайвань, КНР и другие страны имеют некий предел сжатия внутреннего потребления СПГ, дальше которого они пойти не могут, и начнут покупать газ по любым ценам", — говорил он.