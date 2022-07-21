ВАРШАВА, 21 июл — ПРАЙМ. Германия с помощью Европейской комиссии хочет заставить Польшу продавать ей накопленный газ, заявил журналистам заместитель министра юстиции республики Себастьян Калета. Евросоюз согласовал седьмой пакет санкций против России

Еврокомиссия в среду предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. Оно предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа. Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС.

"Вчера Европейская комиссия представила предложение, в соответствии с которым все государства – члены ЕС должны были бы ограничить потребление газа, чтобы сэкономленный газ передать тем странам, которым в этом сезоне будет не хватать газа. Конечно, мы знаем, о какой стране идет речь. Этой страной является Германия. Это де-факто инициатива Германии. Мы в очередной раз видим, что Европейская комиссия инструментально используется Берлином, чтобы реализовывать немецкие интересы", — сказал Калета.

По его словам, предложенное Еврокомиссией решение – это "механизм, который должен заставить ограничивать потребление газа, чтобы потом заставить продавать газ другому государству, если кто-то, как Польши, имеет резервы".

В свою очередь депутат сейма Польши от правящей партии "Право и справедливость" Яцек Оздоба заявил журналистам, что предложением снизить спрос на газ "правительство ФРГ пытается заставить Евросоюз смягчить последствия, с которыми должен столкнуться Берлин".

"Я процитирую вам речь одного из немецких евродепутатов Маркуса Фербера: Нам не нужны указания, касающиеся экономии энергии. Важно, чтобы солидарно организовать поставки газа в Европейский союз. Особенно это обязанность Польши, которая наполнила свои хранилища на 98%", — заявил Оздоба.

"Он не чувствует ситуации, того, что это Германия ответственна на зависимость всего Евросоюза от Российской Федерации. Страна, которая разрушила безопасность Европейского союза и дальше продолжает это делать с помощью "Северного потока", сегодня хочет заставить Польшу снизить потребление газа. Это абсолютно скандальное поведение", — добавил депутат.