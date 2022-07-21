БЕРЛИН, 21 июл — ПРАЙМ. Уровень прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" после завершения технического обслуживания и возобновления работы составляет 40%, сообщает Федеральное сетевое агентство Германии. В Польше обвинили Германию в попытке получить накопленный газ страны

"Техническое обслуживание "Северного потока" закончено. Объем поставок газа в настоящее время находится на уровне около 40% максимальной мощности", — говорится в ежедневном отчете регулятора.

Ситуация на газовом рынке остается напряженной, но снабжение Германии стабильно, его безопасность обеспечена. При этом регулятор вновь отмечает, что если уровень прокачки газа по "Северному потоку" останется на таком же уровне, то цель заполнить газохранилища к ноябрю на 90% "едва ли достижима" без дополнительных мер.

В настоящий момент закачка в газохранилища и отбор газа из них находятся на примерно одиноковом уровне. Заполненность газохранилищ составляет 65,1%.