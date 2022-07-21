БУДАПЕШТ, 21 июл — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибудет в четверг с официальным визитом в Москву, где он обсудит с российским вице-премьером Александром Новаком и вице-премьером- главой Минпромторга Денисом Мантуровым закупку дополнительных объемов газа. Об этом рассказало венгерское агентство MTI, ссылаясь на представителя МИД страны Мате Пачолаи. Переговоры глав МИД России и Венгрии состоятся в Москве в четверг

Как уточняется в сообщении, власти Венгрии в целях обеспечения безопасности энергоснабжения решили импортировать еще 700 миллионов кубов газа сверх объемов, предусмотренных долгосрочными сделками. Именно для этого Сийярто отправится в Москву, подчеркивает агентство.

Согласно заявлению официального представителя МИД России Марии Захаровой, в четверг также состоится встреча Сийярто с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.