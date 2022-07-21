МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в рамках визита в Москву надеется добиться увеличения объемов поставляемого из России газа, по его словам, важно обеспечить энергобезопасность Венгрии. Bloomberg: Италия, Польша и Венгрия обеспокоены идеей снизить спрос на газ

Сийярто прибыл в Москву в четверг днем, его визит заранее не анонсировался.

"Благодарю вас за то, что предоставили сегодня возможность встретиться с вами. Я сюда приехал с двумя целями — в первую очередь, я бы хотел поговорить о том, как сделать более безопасным энергообеспечение Венгрии на ближайшие месяцы", — сказал Сийярто, обращаясь к Лаврову в начале встречи.

"Это один из самых важных вопросов нашего двустороннего сотрудничества, и в нынешней международной обстановке для нас самое важное — обеспечить энергобезопасность Венгрии. Поэтому я хотел бы сегодня договориться о том, чтобы имеющиеся объемы поставляемого в Венгрию из России газа были увеличены", — отметил венгерский министр.

Лавров в свою очередь отметил, что Россия и Венгрия наращивают экономическое сотрудничество, несмотря на санкционное давление.

"Несмотря на непростую международную обстановку, несмотря на стремление некоторых наших партнеров наращивать санкционное давление на Россию, наше взаимодействие продолжается, и в прошлом году нам удалось преодолеть спад, вызванный пандемией, достичь роста более, чем на 25% нашего товарооборота", — сказал министр перед переговорами с главой венгерского МИД Петером Сиярто. Россия и Венгрия настроены на продвижение партнерства и реализацию крупных проектов, в том числе в энергетической и транспортной сфере, добавил он.