МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Газ из России поступает в Венгрию по расписанию, заполненность газохранилищ в стране составляет 27,3% от годового потребления при 17,3% в среднем по Европе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. В МИД Венгрии надеются на увеличение поставок российского газа

"Заполнение газохранилищ в Венгрии идет по расписанию. Мы уже заполнили газохранилища на 27,3% от годового потребления. В Европе этот показатель составляет только 17,3%, а у нас 27,3%. В нормальное время этого было бы достаточно и гарантировало бы безопасность, но мы знаем, что живем в ненормальные времена и должны идти дальше в вопросах энергобезопасности страны", — сказал Сийярто после переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.