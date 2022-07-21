МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в четверг сообщило об увеличении запасов газа в подземных хранилищах страны на неделе 9-15 июля на 32 млрд кубических футов. Цены на газ в США достигли пятинедельного максимума в среду

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали, что запасы выросли на 44 млрд кубических футов.

Общий объем запасов газа в ПХГ США теперь составляет 2,401 трлн кубических футов. Это на 270 млрд кубических футов меньше по сравнению с уровнем годичной давности и на 328 млрд кубических футов ниже среднего 5-летнего значения, сообщили в EIA.

На этой информации котировки природного газа в США в четверг подскочили, а затем утратили завоеванные позиции. Из-за сильной жары запасы в стране увеличились не так сильно, как ожидалось.

Фьючерсы на нефть стремительно снижаются в цене, что оказывает некоторое давление на котировки природного газа. Кроме того, негативным для цен фактором является приостановка работы СПГ-терминала Freeport в Техасе, из-за которой предложение на внутреннем рынке увеличилось.

Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали роста запасов на 47 млрд кубических футов. В аналогичный период прошлого года запасы выросли на 50 млрд кубических футов, а среднее 5-летнее значение составляет +41 млрд кубических футов.

По словам аналитиков, небольшой рост запасов обусловлен высоким потреблением природного газа со стороны электростанций в период жаркой погоды, которая установилась на значительной части США.