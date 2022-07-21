МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что начал переговоры о поставках российского газа с вице-премьером РФ по энергетике Александром Новаком. Треть британцев в октябре могут быть не способны платить за свет

"Начались переговоры с вице-премьером по энергетике Александром Новаком. Несмотря на обстоятельства, мы обязаны обеспечить безопасность энергоснабжения Венгрии, чтобы природного газа хватило каждому венгру, каждой венгерской семье и каждому венгерскому предприятию", — написал Сийярто в соцсетях.

Ранее в четверг Сийярто провел встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым, на которой также обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов газа в Венгрию.

Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.