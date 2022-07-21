Новак обсудил с главой МИД Венгрии поставки российского газа
Новак обсудил с главой МИД Венгрии поставки российского природного газа
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто поставки российского природного газа и сотрудничество по мирному атому, говорится в релизе правительства России.
Обсуждения состоялись в ходе встречи сторон в четверг в Москве. "Обсуждалось сотрудничество по ряду направлений, в том числе поставки природного газа, а также в области энергии мирного атома", — говорится в сообщении.
"Сегодня достаточно сложная политическая ситуация, но мы по достоинству ценим позицию венгерского правительства, которое последовательно отстаивает свои национальные интересы. Мы настроены на дальнейшее развитие отношений, в том числе в области энергетики", – подчеркнул Новак.
https://1prime.ru/gas/20220721/837564724.html
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