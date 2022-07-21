МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто поставки российского природного газа и сотрудничество по мирному атому, говорится в релизе правительства России. В МИД Венгрии надеются на увеличение поставок российского газа

Обсуждения состоялись в ходе встречи сторон в четверг в Москве. "Обсуждалось сотрудничество по ряду направлений, в том числе поставки природного газа, а также в области энергии мирного атома", — говорится в сообщении.

"Сегодня достаточно сложная политическая ситуация, но мы по достоинству ценим позицию венгерского правительства, которое последовательно отстаивает свои национальные интересы. Мы настроены на дальнейшее развитие отношений, в том числе в области энергетики", – подчеркнул Новак.