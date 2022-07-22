МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Прокачка газа по "Северному потоку" в пятницу, как ожидается, вновь составит 40% от максимальной мощности газопровода, следует из данных оператора Nord Stream AG. "Северный поток" заработал, но не до конца

Так, номинации европейских потребителей на 22 июля составили около 2,66 миллиона кубометров в час или почти 64 миллиона кубов на полные газовые сутки.

Экспорт российского газа в Европу транзитом через Украину также останется без изменений – 42,1 миллиона кубометров. На этой отметке прокачки держатся с конца мая, при этом газ движется только через ГИС "Сужда".

Между тем, спрос на электроэнергию в европейском регионе вырос из-за аномальной жары, отмечает аналитическая компания Rystad Energy. В некоторых странах воздух прогрелся выше 40 градусов по Цельсию, из-за чего люди вынуждены чаще пользоваться кондиционерами. Ожидается, что температура сохранится выше нормы в ближайшие дни.

Кроме того, этот фактор поддерживает цены на газ, не давая им снижаться.

Подача российского газа по "Северному потоку" возобновилась с 7.00 мск четверга после планового техобслуживания, которое длилось с 11 июля. По данным Nord Stream AG, заявки потребителей в Европе на поставку по этой магистрали составляют около 2,66 миллиона кубов в час, или примерно 63,9 миллиона кубометров за газовые сутки. Как отмечается, этот объем был достигнут за два часа работы трубопровода – с 7.00 до 9.00 мск.

На таком уровне экспорт шел с середины июня, когда "Газпрому" пришлось снизить поставки до 40% от почти 170 миллионов кубов мощности. Согласно заявлениям российской компании, снижение поставок связано исключительно с задержками при возврате после ремонта немецкой Siemens газовых турбин и не несет политического характера.