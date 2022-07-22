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2022
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Песков ответил на сообщение, что Россия якобы не разрешила ввоз турбин
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Новости
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ПЕСКОВ О ПУБЛИКАЦИИ, ЧТО ЯКОБЫ РОССИЯ НЕ ДАЁТ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОЗ ТУРБИНЫ ДЛЯ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА": ЭТО ПОЛНАЯ ГЛУПОСТЬ, АБСУРДНОЕ СООБЩЕНИЕ ЛЮБЫЕ УПРЕКИ В АДРЕС РФ В СЛОЖНОСТЯХ С... ПРАЙМ, 22.07.2022
энергетика, новости, газ
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. ПЕСКОВ О ПУБЛИКАЦИИ, ЧТО ЯКОБЫ РОССИЯ НЕ ДАЁТ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОЗ ТУРБИНЫ ДЛЯ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА": ЭТО ПОЛНАЯ ГЛУПОСТЬ, АБСУРДНОЕ СООБЩЕНИЕ
ЛЮБЫЕ УПРЕКИ В АДРЕС РФ В СЛОЖНОСТЯХ С ВВОЗОМ ТУРБИНЫ ДЛЯ СЕВЕРНОГО ПОТОКА БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫ, РФ НЕ ПОЛУЧИЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО НЕЙ- ПЕСКОВ
Новость дополняется