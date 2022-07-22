МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. ПЕСКОВ О ПУБЛИКАЦИИ, ЧТО ЯКОБЫ РОССИЯ НЕ ДАЁТ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОЗ ТУРБИНЫ ДЛЯ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА": ЭТО ПОЛНАЯ ГЛУПОСТЬ, АБСУРДНОЕ СООБЩЕНИЕ

ЛЮБЫЕ УПРЕКИ В АДРЕС РФ В СЛОЖНОСТЯХ С ВВОЗОМ ТУРБИНЫ ДЛЯ СЕВЕРНОГО ПОТОКА БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫ, РФ НЕ ПОЛУЧИЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО НЕЙ- ПЕСКОВ

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