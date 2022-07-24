МОСКВА, 24 июл — ПРЙАМ. Прокачка российского газа через Украину осуществляется в объеме, подтвержденном украинской стороной, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. Европа увеличила темпы закачки газа в хранилища

Так, подача топлива через ГИС "Суджа" по состоянию на 23 июля составляет 41,2 миллиона кубометров, заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Украина прекратила принимать транзитный газ через газоизмерительную станцию "Сохрановка" с 11 мая, объяснив решение тем, что эта ГИС находится под контролем российских сил (на территории Луганской народной республики). "Газпром" заявил, что технически не может перенести все экспортные объемы на "Суджу", при этом компания продолжает выполнять все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.