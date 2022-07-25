МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Чехия, являющаяся действующим председателем ЕС, выступила за увеличение минимального числа стран, которые могут выступить с инициативой о введении обязательного сокращения спроса на энергоносители в Евросоюзе, передает агентство Блумберг. ЕК предложила сократить спрос на газ в Евросоюзе на 15%

Ранее газета Financial Times сообщила, что страны ЕС добиваются исключений из планов Брюсселя по снижению спроса на природный газ. Согласно изданию, они заявили, что обязательные целевые показатели должны учитывать степень зависимости каждой страны от российского газа, а также объемы газа, уже направленные в хранилища. По мнению государств-членов Евросоюза, исключения могут получить те, у кого есть возможность поставлять газ другим. Ряд отраслей, которые считаются критически важными для единого рынка ЕС, тоже следует освободить от жестких требований, считают они.

"Чешская Республика… включила условие, которое увеличит (с трех) до пяти количество стран, которые должны выступить с запросом о предоставлении целевому показателю сокращения спроса в 15% обязательного характера", — говорится в сообщении агентства, которое ссылается на проект документа.

Отмечается, что для вступления в силу обязательного сокращения потребления энергоносителей потребуется поддержка большинства стран. Ранее предполагалось, что такое решение будет принимать ЕК.

По данным агентства, Чехия выдвинула ряд других исключений для стран. Правила будут действовать год, а не два, как предполагалось раньше.

Согласно проекту документа, Европейская Комиссия в соответствии с запросом стран-членов рассматривает возможность введения потолка цен на газ и электричество.