Эксперт: цены на газ в ЕС после спада поставок по "Северном потоку" могут превысить 2000 долларов
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе после снижения поставок по "Северному потоку" до 20% номинальной мощности — не более 33 миллионов кубометров при плановом объёме в 167 миллионов кубометров — могут впервые за четыре месяца превысить 2000 долларов за тысячу кубометров, следует из комментария РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача.
"Газпром" ранее в понедельник сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по "Северному потоку" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки.
Биржевые цены на газ в Европе после сообщения "Газпрома" резко ускорили темпы роста почти до 10%, превышали 1850 долларов за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года, когда цены и так были рекордными.
"Цены могут подняться и выше 2000, если ситуация с поставками продолжит деградировать", — считает Гривач. Цены в последний раз превышали эту отметку в начале марта, когда из-за опасений запрета на российские энергоресурсы газовые котировки приближались к отметке в 4000 долларов.
Он также отметил, что вероятный рост стоимости газа, наряду со снижением предложения голубого топлива, может замедлить закачку газа в европейские подземные хранилища. Темпы закачки газа в "подземки" в Евросоюзе на время техобслуживания "Северного потока" — с 11 по 21 июля — снизились на 25%, составили в среднем 0,3 процентного пункта по сравнению с 0,4 процентного пункта в течение десяти дней до остановки магистрали, подсчитало РИА Новости. Сейчас газохранилища в Европе заполнены на 66,24%, целевой уровень к началу отопительного сезона — 80%.
Динамика поставок по "Северному потоку" зависит от того, как будет развиваться ситуация с восстановлением цепочки обслуживания турбин для компрессорной станции "Портовая" — критически важного объекта для магистрали, также отмечает эксперт. "Если процесс ускорится, турбина придёт в рабочем состоянии и следующая поедет на обслуживание, то поставки могут вырасти. В противном случае есть риски, что и последняя выработает свой ресурс и потребует ремонта. Тогда поставки по "Северному потоку" могут прекратиться", — заключил он.
"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.
https://1prime.ru/gas/20220725/837600971.html