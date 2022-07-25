МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе после снижения поставок по "Северному потоку" до 20% номинальной мощности — не более 33 миллионов кубометров при плановом объёме в 167 миллионов кубометров — могут впервые за четыре месяца превысить 2000 долларов за тысячу кубометров, следует из комментария РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача. "Газпром" получил от Siemens документы по турбине от канадских властей

"Газпром" ранее в понедельник сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по "Северному потоку" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки.

Биржевые цены на газ в Европе после сообщения "Газпрома" резко ускорили темпы роста почти до 10%, превышали 1850 долларов за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года, когда цены и так были рекордными.

"Цены могут подняться и выше 2000, если ситуация с поставками продолжит деградировать", — считает Гривач. Цены в последний раз превышали эту отметку в начале марта, когда из-за опасений запрета на российские энергоресурсы газовые котировки приближались к отметке в 4000 долларов.

Он также отметил, что вероятный рост стоимости газа, наряду со снижением предложения голубого топлива, может замедлить закачку газа в европейские подземные хранилища. Темпы закачки газа в "подземки" в Евросоюзе на время техобслуживания "Северного потока" — с 11 по 21 июля — снизились на 25%, составили в среднем 0,3 процентного пункта по сравнению с 0,4 процентного пункта в течение десяти дней до остановки магистрали, подсчитало РИА Новости. Сейчас газохранилища в Европе заполнены на 66,24%, целевой уровень к началу отопительного сезона — 80%. В Германии потребовали запустить "Северный поток — 2"

Динамика поставок по "Северному потоку" зависит от того, как будет развиваться ситуация с восстановлением цепочки обслуживания турбин для компрессорной станции "Портовая" — критически важного объекта для магистрали, также отмечает эксперт. "Если процесс ускорится, турбина придёт в рабочем состоянии и следующая поедет на обслуживание, то поставки могут вырасти. В противном случае есть риски, что и последняя выработает свой ресурс и потребует ремонта. Тогда поставки по "Северному потоку" могут прекратиться", — заключил он.

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.