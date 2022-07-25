БЕРЛИН, 25 июл — ПРАЙМ. Министерство экономики ФРГ заявило, что не располагает информацией о технических причинах для снижения прокачки "Северного потока 1", говорится в сообщении ведомства. В Германии ожидают, что "Северный поток" будет работать на полную мощность

"По поводу заявления Газпрома: по нашей информации технических причин для снижения поставок по "Северному потоку 1" нет. Министерство очень внимательно следит за ситуацией вместе с Федеральным сетевым агентством и кризисной группой по газу", — сообщило ведомство в Twitter.

В ведомстве добавили, что "необходимые по санкционному праву условия согласования (экспорта турбины) выполнены". "Канада выдала необходимое по канадскому праву документы об исключении (из санкционного режима). По санкционному праву ЕС лицензии об исключении (из санкционного режима) не требуются", — добавили в министерстве.

Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.

В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.