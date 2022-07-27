МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ.Цены на газ в Европе в первые минуты торгов в среду растут более чем на 7%, превышая 2250 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. "А если взорвется?": Германия нашла опасную замену российскому газу

Фьючерсные контракты на поставку газа в августе (по индексу TTF) открыли торговую сессию на отметке 2206,6 доллара за тысячу кубометров (+5,2% к расчётной цене вторника — 2098,2 доллара) и почти сразу подорожали до 2235,5 доллара за тысячу кубометров (+6,5%). Затем газовые котировки немного снизили темпы роста, но вскоре вновь поползли вверх — почти до 2260 долларов (+7,7%).

Стоимость газа резко подскочила в понедельник после сообщения "Газпрома" о плане снижения с 27 июля поставок по ключевому газопроводу из России в Европу — "Северному потоку". Они составят не более 20% от проектной мощности магистрали и не превысят 33 миллионов кубометров в сутки.

Расчетная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем почти 1760 долларов за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.