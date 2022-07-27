МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. В Германии не видят препятствий поставкам турбин Siemens для "Северного потока", считают действия России в этой связи "политической игрой", а снижение поставок — невыполнением контрактов. Об этом заявила заместитель официального представителя правительства страны Кристиане Хоффман.
По ее словам, "Газпром" не выполняет контракты по поставкам в Германию "голубого топлива". При этом Берлин отметил, что "ничего не препятствует поставке турбины".
Хоффман также сказала, что принцип "мы и в хорошие, и плохие времена можем положиться на поставки российского газа, более не соответствует действительности". Политик добавила, что сейчас Германия работает над диверсификацией импорта энергоресурса.
https://1prime.ru/gas/20220727/837622678.html
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