МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Франция может предоставить Германии в зимние месяцы часть своего газа, возможный объем поставок составляет 2% немецкого потребления, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей министерства энергетики Франции. Австрия впервые создаст госрезерв газа

"Франция может предоставить Германии 20 тераватт-часов газа, или 2% от немецкого потребления, в зимние месяцы, если это потребуется в контексте конфликта на Украине", — передает агентство.

Как отмечает издание, Германия особенно сильно пострадала от сокращения поставок российского газа и готовится ко всем сценариям, включая полное прекращение импорта из России.

По словам одного из французских чиновников, Париж готов поставлять Берлину 130 гигаватт-часов газа в день. За зиму объемы могут достичь 20 тераватт-часов, что составляет 5% собственного потребления Франции.

Однако поставки французского газа в Германию потребуют ряда технических шагов и могут занять некоторое время, учитывая разные правила в двух странах. Основная проблема заключается в том, что Франция из соображений безопасности добавляет в свой газ одоранты, а Германия этого не делает. По оценкам официальных лиц, создание завода по дезодорации может занять до 18 месяцев.