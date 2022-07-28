МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Прокачка газа из России в Европу по "Северному потоку" ожидается в четверг на прежних уровнях, следует из данных оператора газопровода Nord Stream AG. В Германии подтвердили снижение прокачки газа по "Северному потоку"

Так, заявки на 28 июля составляют 31 миллион кубометров. "Газпром" с середины июня снизил экспорт газа по "Северному потоку" до 40% от максимальной мощности, объяснив это задержками со стороны немецкой Siemens с возвратом после ремонта газовых турбин для станции "Портовая". В понедельник 25 июля компания приостановила работу еще одной турбины на этой станции из-за планового ремонта оборудования. Теперь, с 27 июля, суточная производительность "Портовой" составит до 33 миллионов кубометров в сутки.

Экспорт российского газа в Европу транзитом через Украину также останется без изменений. По данным "Оператора ГТС Украины", в четверг прокачка через ГИС "Сужда" оставит 42,06 миллиона кубометров. На этой отметке показатель держится с конца мая.

Между тем, заполнение европейских подземных хранилищ продолжается и уже достигло 67,47%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. В "подземках" сейчас находится в общей сложности 68,15 миллиарда кубометров газа.