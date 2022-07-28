МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что надеется на скорое урегулирование проблемы с турбиной для "Северного потока" и добавил, что все вопросы на этот счет необходимо задавать непосредственно в "Газпром". "Газпром" обвинил Siemens в неисполнении обязательств по ремонту турбин

"Мы в администрации не имеем возможности сейчас отслеживать полностью все этапы транспортировки турбины этой, так называемой "канадской турбины". Поэтому лучше спросить в "Газпроме", — уточнил он.

Представитель Кремля выразил надежду, что двигатель в скором времени прибудет на станцию "Портовая", где его смонтируют и проведут необходимые пуско-наладочные работы.

"Газпром" с середины июня снизил экспорт газа по "Северному потоку" до 40% от максимальной мощности, объяснив это задержками со стороны немецкой Siemens с возвратом после ремонта газовых турбин для станции "Портовая". В понедельник 25 июля компания приостановила работу еще одной турбины на этой станции из-за планового ремонта оборудования. Теперь, с 27 июля, суточная производительность "Портовой" составит до 33 миллионов кубометров в сутки.

Позже в российской компании сообщили, что Siemens не выполняет работы по ремонту неисправных газовых двигателей, из семи турбин в рабочем состоянии находится лишь один агрегат, остальные либо отработали полный цикл и нуждаются в капитальном ремонте, либо имеют технические неисправности и требуют технического обслуживания компанией-производителем.