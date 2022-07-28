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2022
https://1prime.ru/gas/20220728/837634138.html
Венгрия продолжит выступать против эмбарго на российский газ
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ВЕНГРИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ВЫСТУПАТЬ ПРОТИВ ЭМБАРГО ЕС НА ГАЗ ИЗ РФ, И В ЭТОМ ВОПРОСЕ БУДАПЕШТ НЕ ОДИН — ПРЕМЬЕР Новость дополняется ПРАЙМ, 28.07.2022
энергетика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. ВЕНГРИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ВЫСТУПАТЬ ПРОТИВ ЭМБАРГО ЕС НА ГАЗ ИЗ РФ, И В ЭТОМ ВОПРОСЕ БУДАПЕШТ НЕ ОДИН — ПРЕМЬЕР
Новость дополняется