БЕРЛИН, 28 июл — ПРАЙМ. Расходы немцев на электроэнергию и отопление домов газом могут вырасти на несколько сотен евро в год после введения специального сбора, предупредил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек. В Германии введут налог для всех потребителей газа

"Если среднее потребление составляет 20 тысяч киловатт-часов, то это в среднем будет в регистре нескольких сотен евро", — уточнил он.

При этом Хабек уточнил, кто финальная сумма окажется разной для каждого отдельного потребителя и будет зависеть от того, на что и в каком количестве домохозяйства расходуют газ. "Горькая новость в том, что это будет совершенно точно несколько сотен евро на домохозяйство", — добавил он.

Политик подчеркнул, что начать экономить ресурсы необходимо всем, это позволит оставить пространство для маневра в энергетической политике и, как следствие, поможет сохранить деньги каждого потребителя.

Ранее стало известно, что власти Германии планируют с 1 октября ввести энергетический сбор для потребителей газа для поддержки на поставщиков на фоне высоких закупочных цен и предотвращения их банкротств. Как уточнил Хабек, его размер может составить 1,5 — 5 центов за киловатт-час. В Германии отключают горячий душ в спортзалах ради экономии газа

ФРГ столкнулась с серьезным ростом стоимости электроэнергии в связи с кризисом в энергетической отрасли. Сейчас немцы платят примерно 22 евроцента (13 рублей) за киловатт электричества, полученного из газа, что превышает прошлогодние цены в четыре раза.

В июне власти страны объявили о переходе ко второму этапу чрезвычайного плана по газу, который предполагает создание аукционной модели экономии сырья. Это даст возможность предприятиям энергетической отрасли снова закупать этот вид топлива, но вместе с тем будет поощрять отказ от него.