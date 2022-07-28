МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Единый оператор газификации (ЕОГ) в первом полугодии 2022 года создал условия, необходимые для газификации 27,6 тысячи домовладений, работа ведется в четком соответствии с утвержденными планами. Об этом сообщают в ООО "Газпром газификация". Немцев предупредили о росте затрат на энергию из-за газового сбора

Отмечается, что ЕОГ в первом полугодии завершил проектирование 133 объектов, строительство 64 межпоселковых газопроводов в 26 регионах России в рамках реализации программ развития газоснабжения и газификации страны на 2021–2025 годы. Оператор создал условия для газификации более 27,6 тысячи домовладений, а также обеспечил технические возможности подачи газа на промышленные и социально-значимые объекты.

Также были дополнены пятилетние программы развития газоснабжения и газификации Владимирской, Новгородской, Новосибирской, Орловской, Ростовской, Тамбовской областей, Пермского края, а также актуализирована программа газоснабжения и газификации Иркутской области, подчеркивается в пресс-релизе ЕОГ.

Уточняется, что работа ведется в четком соответствии с утвержденными планами-графиками на 2022 год.