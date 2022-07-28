МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Россия готова рассмотреть восстановление поставок газа в Болгарию при желании властей страны, надеется на возобладание прагматизма в этом вопросе. Об этом заявила российский посол Элеонора Митрофанова. Болгария планирует договориться о дополнительном газе с Азербайджаном

По словам дипломата, договор на поставки "голубого топлива" действует до конца 2022 года. Экспорт возобновится, как только Болгария согласится пратить за газ по установленной "Газпромом" схеме.

"У меня надежда на то, что прагматизм возобладает, все-таки присутствует, хотя больших сигналов по поводу этого мы пока не получаем", — подчеркнула Митрофанова.