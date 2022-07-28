МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Зависимость Австрии от поставок газа из России снизилась и составляет теперь менее 50%. Об этом заявила министр энергетики страны Леоноре Гевесслер. В Германии рассказали, как избавиться от зависимости от газа из России

Гевесслер сообщила, что Австрии в 2022 году уже удалось сэкономить около 10% от потребления газа годом ранее.

"Мы снизили нашу зависимость от российского природного газа до менее 50%", — написала Гевесслер в Twitter.

В среду канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что федеральное правительство впервые создаст государственный резерв газа, который будет храниться до 1 ноября. По его словам, в настоящий момент газохранилища страны заполнены на 51%.

Нехаммер в апреле заявлял, что страна получает 80% "голубого топлива" из России и потребуется несколько лет, чтобы отказаться от них.