В Минэнерго Австрии заявили о снижении зависимости страны от газа из России
Глава Минэнерго Австрии Гевесслер заявили о снижении зависимости страны от газа из России на 50%
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Зависимость Австрии от поставок газа из России снизилась и составляет теперь менее 50%. Об этом заявила министр энергетики страны Леоноре Гевесслер.
Гевесслер сообщила, что Австрии в 2022 году уже удалось сэкономить около 10% от потребления газа годом ранее.
"Мы снизили нашу зависимость от российского природного газа до менее 50%", — написала Гевесслер в Twitter.
В среду канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что федеральное правительство впервые создаст государственный резерв газа, который будет храниться до 1 ноября. По его словам, в настоящий момент газохранилища страны заполнены на 51%.
Нехаммер в апреле заявлял, что страна получает 80% "голубого топлива" из России и потребуется несколько лет, чтобы отказаться от них.
https://1prime.ru/gas/20220728/837637944.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.