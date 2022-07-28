МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак поручил ФАС России разобраться в причинах низких темпов подключения домохозяйств к газу в ряде регионов страны. Об этом сообщают в пресс-службе российского правительства. ЕОГ создал условия для газификации домовладений в России в первом полугодии

"Президент поставил задачу до конца 2022 года в газифицированных населенных пунктах провести газ до границ земельных участков заявителей. Всего сейчас подано 950 тысяч заявок на догазификацию, из них количество заключенных договоров – 480 тысяч, до границ участка газ доведен лишь в 188 тысяч случаев. То есть в работе остается более чем 300 тысяч договоров – это огромная цифра. Темпы подключения населения к газу необходимо значительно ускорить", – отметил Новак.

Вице-премьер поручил ФАС разобраться в ситуации и доложить. Новак также просил руководителей федеральных штабов подключиться к работе и разобраться в причинах замедления. Поручение дано по итогам очередного заседания Федерального штаба по газификации.