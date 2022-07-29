Франция стремится заполнить хранилища газом на 100% к концу лета
Правительство Франции надеется полностью заполнить хранилища газом до конца лета
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Франция заполнит стратегические хранилища газом на 85% к концу августа, стремится к полной заполняемости до начала осени. Об этом заявил официальный представитель французского правительства Оливье Веран.
По его словам, страна работает над снижением зависимости от росийских нефти и газа, в том числе ускоряет заполнение национальных газохранилищ.
"Мы ожидаем, что они будут заполнены на 85% к концу лета, но все-таки хотели бы, чтобы они были заполнены к концу лета на 100%", — подчеркнул Веран.
Ранее сообщалось, что министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявляла о планах полностью заполнить стратегические газохранилища в стране к 1 ноября.
https://1prime.ru/gas/20220729/837644879.html
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