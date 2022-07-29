МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Франция заполнит стратегические хранилища газом на 85% к концу августа, стремится к полной заполняемости до начала осени. Об этом заявил официальный представитель французского правительства Оливье Веран. ЕК призвала Евросоюз экономить газ для быстрого наполнения хранилищ

По его словам, страна работает над снижением зависимости от росийских нефти и газа, в том числе ускоряет заполнение национальных газохранилищ.

"Мы ожидаем, что они будут заполнены на 85% к концу лета, но все-таки хотели бы, чтобы они были заполнены к концу лета на 100%", — подчеркнул Веран.

Ранее сообщалось, что министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявляла о планах полностью заполнить стратегические газохранилища в стране к 1 ноября.