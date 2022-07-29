МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. "Газпром" опубликовал в своем Telegram-канале часть переписки с партнерами и документы по компрессорной станции (КС) "Портовая", среди них — обращения об эксплуатации газоперекачивающих агрегатов и акты Ростехнадзора с предписанием об устранении нарушений. "Газпром": отправка турбины Siemens в Германию не соответствует контракту

Отмечается, что среди публикаций присутствуют два протокола, предписание, постановление и предостережение Ростехнадзора, а также обращения к главному руководителю проекта КС "Портовая" – ведущему руководителю проектов ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин" Артёму Степанову и генеральному директору ООО "Сименс Энергетика" Олегу Титову и другие вложения.

Так, компания опубликовала протокол о временном запрете деятельности по эксплуатации газоперекачивающего агрегата от 13 июня. Уже на следующий день "Газпром" сообщил, что на "Портовой" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата. Поставки по "Северному потоку" снизились до 60% от номинальной мощности — 100 миллионов кубометров при плановом объёме в 167 миллионов кубометров.

15 июня "Газпром" сообщил об остановке эксплуатации ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на "Портовой". Суточная производительность снизилась до 40% от номинальной мощности — до 67 миллионов кубометров. Через месяц — 25 июля — компания сообщила, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens из-за необходимости отправить его на регламентный ремонт. Теперь суточная производительность "Портовой" не превышает 20% от мощности — до 33 миллионов кубометров.