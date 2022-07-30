МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Власти немецкого Ганновера приняли решение отключить горячую воду в общественных местах на фоне опасений по поводу энергетического кризиса в Германии. Об этом сообщает издание CNBC. "Газпром": отправка турбины Siemens в Германию не соответствует контракту

Отмечается, что мэр Ганновера Белит Онай написал в Twitter о прекращении подачи горячей воды в общественных зданиях, бассейнах, спортивных и тренажерных залах. Власти немецкого города также отключат все фонтаны и перестанут освещать большие здания в ночное время.

"Это реакция на надвигающийся дефицит газа, который представляет серьезную проблему для муниципалитетов, особенно для такого крупного города, как Ганновер", — подчеркнул Онай, добавив, что принятые меры позволят сократить потребление энергии на 15%.

Как сообщает издание, мэрия Ганновера намерена также снизить время работы систем отопления в муниципальных зданиях в период с октября по март, ввести в эксплуатацию светодиоидные лампы, прекратить использование в городе мобильных кондиционеров, тепловентиляторов или радиаторов.

По всей Германии, которая в значительной степени зависит от российского газа, аналогичные меры ввели и другие города, в том числе Мюнхен, Лейпциг, Кельн и Нюрнберг.

Ранее сообщалось, что "Газпром" объявил об остановке на техобслуживание еще одной турбины "Северного потока", сократив поставки газа в Европу.