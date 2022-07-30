МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Агентство Bloomberg, сославшись на осведомленные источники, заявило, что автором идеи о продаже российского газа за рубли выступил помощник президента России Максим Орешкин. В ЕК признали проблемы с поставками российского газа у 12 стран Евросоюза

По данным агентства, которое ссылается на неназванные источники, именно Орешкин выдвинул "такие ключевые идеи, как газ за рубли". Сам помощник президента в интервью агентству не стал комментировать свою роль в разработке такой схемы оплаты "голубого топлива", однаок сообщил, что "положительно" оценивает ее действие.

Bloomberg также указало, что Орешкин принимал участие в разработке планов по предотвращению последствий отключения российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, а также выступал против призывов к усилению государственного регулирования в экономике. По словам помощника российского лидера, страна "не собирается отказываться от рыночной экономики". Россия, напротив, поощряет частные инициативы, подчеркнул Орешкин.

Ранее Президент Ро Владимир Путин в марте заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.