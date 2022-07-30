Помощник президента России Орешкин является автором идеи продавать газ за рубли, заявил Bloomberg
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Агентство Bloomberg, сославшись на осведомленные источники, заявило, что автором идеи о продаже российского газа за рубли выступил помощник президента России Максим Орешкин.
По данным агентства, которое ссылается на неназванные источники, именно Орешкин выдвинул "такие ключевые идеи, как газ за рубли". Сам помощник президента в интервью агентству не стал комментировать свою роль в разработке такой схемы оплаты "голубого топлива", однаок сообщил, что "положительно" оценивает ее действие.
Bloomberg также указало, что Орешкин принимал участие в разработке планов по предотвращению последствий отключения российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, а также выступал против призывов к усилению государственного регулирования в экономике. По словам помощника российского лидера, страна "не собирается отказываться от рыночной экономики". Россия, напротив, поощряет частные инициативы, подчеркнул Орешкин.
Ранее Президент Ро Владимир Путин в марте заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
https://1prime.ru/gas/20220730/837652361.html