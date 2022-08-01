МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе закрыли торги понедельника ростом на 4,5%, до 2117 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Мировые цены на нефть снижаются на 1%

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) открыли сессию на отметке 2007,8 доллара за тысячу кубометров (-0,3% к расчетной цене пятницы — 2013,5 доллара). В первый час торгов стоимость газа постепенно поднималась и достигла значения в 2150,4 доллара за тысячу кубометров, зачем немного опустились.

Во второй половине торгов цены росли примерно на 5%. Минимальное значение понедельника составило 1986,3 доллара за тысячу кубометров, максимальное – 2153,4 доллара. Цены на газ закрылись на уровне 2117,3 доллара – на 4,5% выше расчетной цены пятницы.

Европейский рынок газа продолжает испытывать давление из-за сохраняющейся напряженности с поставками из России. Стоимость газа резко подскочила в прошлый понедельник после сообщения "Газпрома" о плане снижения с 27 июля поставок по ключевому газопроводу в Европу — "Северному потоку". Теперь они составляют не более 20% от проектной мощности магистрали и не превышает 33 миллионов кубометров в сутки.

Среднемесячная расчетная цена газа на ICE резко выросла почти на 50%, с 1180 долларов за тысячу кубометров в июне до примерно 1805 долларов в июле, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. Газовые котировки в последние дни июля впервые за четыре месяца превысили 2300 долларов за тысячу кубометров. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.