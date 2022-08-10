МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе к закрытию торгов в среду выросли на 8,6%, до 2211,3 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В Нидерландах установилась самая высокая в Европе цена на газ

В первой половине торгового дня котировки фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) росли незначительно. Ценовой минимум, достигнутый в первые минуты торгов, составил 2042,8 доллара (+0,3% к расчетной цене накануне — 2036,1 доллара). Однако ближе к вечеру котировки начали наращивать темпы роста и на закрытии максимально поднялись — до 2211,3 доллара (+8,6%) за тысячу кубометров.

Европейский рынок в прошлом году столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали его возникновение с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.

Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал — Европе" вовсе прекратились.

Среднемесячная расчетная цена ближайших газовых фьючерсов на ICE, по расчетам РИА Новости, резко выросла, почти на 50%, с 1180 долларов за тысячу кубометров в июне до примерно 1805 долларов в июле, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. Газовые котировки в последние дни июля впервые за четыре месяца подобрались к отметке в 2400 долларов за тысячу кубометров. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.