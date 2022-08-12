МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Сенегал намерен начать поставлять газ в Европу уже в 2024 году, сообщил заместитель постоянного секретаря правительственного комитета COS-Petrogas, курирующего нефтегазовые проекты страны, Мамаду Фалль Кан (Mamadou Fall Kane). Цены на газ в Европе закрепились чуть ниже 2180 долларов за тысячу кубов

"Несколько дней назад у нас не было никакого представления о том сможем ли мы поставлять газ в Европу до 2027 года. Теперь мы можем сказать, что перенаправим наши грузы в Европу начиная с 2024 года", — сообщил Кан в интервью агентству Блумберг.

В мае канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил Сенегал для реализации проектов, связанных с газом и возобновляемыми источниками энергии. Как отмечает агентство, тогда Кан не смог дать четкого ответа о начале экспорта газа из страны в Германию в частности и Европу в целом, поскольку правительство Сенегала ранее договорилось о том, что первый добытый газ будет поставлен в Азию в соответствии с контрактами от 2018 года.

При этом в текущем разговоре с агентством Кан сообщил, что условия по этим контрактам позволяют Сенегалу продавать газ и покупателям из других регионов. Было ли соглашение изменено в материале не поясняется.

Ранее компания Kosmos Energy, которая совместно с BP занимается шельфовым газовым проектом в Сенегале Greater Tortue Ahmeyim, сообщила, что его первая фаза готова на 80%, и начало добычи запланировано на первый квартал 2023 года. Ожидается, что на первой фазе добыча на месторождении составил 2,5 миллиона тонн СПГ, а затем удвоится во второй фазе.

Как отметил Кан, окончательные инвестиционные решения по второй фазе Greater Tortue Ahmeyim должны быть приняты в сентябре, а по глубоководному газовому проекту Yakaar-Teranga, также расположенному в стране – позднее в этом году.