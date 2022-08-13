БУДАПЕШТ, 13 авг — ПРАЙМ. "Газпром" начал дополнительные поставки газа в Венгрию сверх установленных контрактов по "Турецкому потоку", сообщил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер. Семь стран Евросоюза заполнили газом ПХГ более, чем на 80%

"Правительство Венгрии ранее приняло решение о закупке примерно 700 миллионов кубометров природного газа в дополнение к уже законтрактованным объемам. Зная сегодняшние европейские рыночные условия, ясно, что приобретение такого большого количества невозможно без российских источников, поэтому министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто недавно провел переговоры в Москве, за которыми последовало несколько коммерческих переговоров. Это привело к соглашению, в результате которого вчера утром "Газпром" начал поставки сверх уже законтрактованных объемов", — написал Менцер.

Он добавил, что Венгрия в августе будет ежедневно получать 2,6 миллиона кубометров дополнительного объема газа по трубопроводу "Турецкий поток". Кроме того, по его словам, уже ведутся переговоры по сентябрьскому графику.

Менцер также отметил, что Венгрия опережает график заполнения хранилищ, и "в нормальные годы было бы достаточно заполненности на 32% и более, особенно с учетом того, что в среднем по Европе этот показатель ниже 20%", однако текущие меры вызваны кризисной энергетической ситуацией в Европе.

Ранее в июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.

Сийярто через неделю после введения ЧП посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена.

Сийярто также провел переговоры с вице-премьером РФ — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и вице-премьером РФ Александром Новаком.