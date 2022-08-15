МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Рост биржевых цен на газ в Европе выше 2400 долларов за тысячу кубометров, вероятно, связан с проведением профилактических работ в Норвегии и на системе, по которой поставляется газ из Азербайджана, а также увеличением конкуренции за спотовые грузы сжиженного природного газа (СПГ) со стороны азиатских импортеров, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Биржевые цены на газ в Европе превысили 2400 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе, по данным лондонской биржи ICE, закрыли торги понедельника ростом на 11,3% и впервые с 8 марта превысили отметку в 2400 долларов. Стоимость фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) максимально достигала 2420 долларов за тысячу кубометров.

"Это, по-видимому, связано с проведением профилактических работ на норвежских добычных мощностях и на системе, по которой поставляется газ из Азербайджана, а также увеличением конкуренции за спотовые грузы СПГ со стороны крупных азиатских импортеров", — сказал Гривач.

Европейский рынок в прошлом году столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали его возникновение с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Сейчас Европа продолжает испытывать давление, в первую очередь, из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал — Европе" вовсе прекратились.

Среднемесячная расчетная цена ближайших газовых фьючерсов на ICE, по расчетам РИА Новости, в июле подскочила почти на 50% — до примерно 1805 долларов за тысячу кубометров со 1180 долларов в июне, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.