МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. "Молдовагаз" отключит более двух тысяч небытовых потребителей, которые накопили долг в четыре миллиона долларов, из-за платежей "Газпрому". Об этом заявили в пресс-службе компании.
Ранее сообщалось, что "Молдовагаз" попросила "Газпром" отсрочить до конца четвертого квартала авансовые платежи за август и сентябрь.
По данным компании, 2002 небытовых потребителя накопили задолженность на сумму 75,526 почти 4 миллиона долларов за природный газ, что приводит "Молдовагаз" к сложностям с оплатой долга.
"В целях обеспечения бесперебойной деятельности системы природного газа страны АО "Молдовагаз" распорядилось об отключении газоиспользующих установок потребителей-должников", — сказано в опубликованном на интернет-портале компании сообщении.
Поставка природного газа возобновится после полной оплаты долга и внесения платы за повторное подключение, добавили в компании. Во избежание накопления долга за природный газ нужно внести аванс в срок до 12 месяцев.
https://1prime.ru/gas/20220817/837810845.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.