МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. "Молдовагаз" отключит более двух тысяч небытовых потребителей, которые накопили долг в четыре миллиона долларов, из-за платежей "Газпрому". Об этом заявили в пресс-службе компании. "Молдовагаз" попросила "Газпром" об отсрочке платежей за август и сентябрь

Ранее сообщалось, что "Молдовагаз" попросила "Газпром" отсрочить до конца четвертого квартала авансовые платежи за август и сентябрь.

По данным компании, 2002 небытовых потребителя накопили задолженность на сумму 75,526 почти 4 миллиона долларов за природный газ, что приводит "Молдовагаз" к сложностям с оплатой долга.

"В целях обеспечения бесперебойной деятельности системы природного газа страны АО "Молдовагаз" распорядилось об отключении газоиспользующих установок потребителей-должников", — сказано в опубликованном на интернет-портале компании сообщении.

Поставка природного газа возобновится после полной оплаты долга и внесения платы за повторное подключение, добавили в компании. Во избежание накопления долга за природный газ нужно внести аванс в срок до 12 месяцев.